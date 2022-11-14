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Taksim'deki Saldırının Şüphelisi Yakalandı!

İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi de yaralandı. Olay sonrası görüntüleri ortaya çıkan Suriye uyruklu Ahlam Albashir ise yakalandı. İstanbul Fatih'teki evde yakalanan kadının kamerada görülen kıyafetleri de evde bulundu. İşte detaylar...

Gündem 14.11.2022, 10:33 14.11.2022, 11:30 arif hür
Taksim'deki Saldırının Şüphelisi Yakalandı!

İstanbul Emniyet ekipleri İstiklal saldırısında kamera kayıtlarına yansıyan şüpheli kişiyi geri sayım yöntemiyle buldu.

Taksimde terör saldırısı Şüpheli kadının kaçış anı kamerada

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor.

Şüphelinin kaldığı İstanbul Fatih'teki eve yapılan operasyonda kameradaki kıyafetlerin de orada olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

İstiklal saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir sorgusunda PKK terör örgütü bağlantısını itiraf etti

DHA'nın haberine göre; Evde ele geçirilen kimliklerin iste sahte olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında parmak izi taraması yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu.

ÖLEN VATANDAŞLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Ölen vatandaşların isimlerini açıklayan Soylu, "Bu olayın sonunda hayatı kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara Hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu.

Rahmetli Rahman'a kavuştular, şehit oldular’ diyen Soylu sözlerine, “Bu esnada elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi eşiyle, bir kısmının babası annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip oldu.

Sayın Valimiz, başkan yardımcımız Bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, terör başkanımız, istihbarat başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi.

Hem teknik olarak, hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2’şer kayıp" şeklinde devam etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

“Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var” diyen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

Eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.

Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun.

Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

#İstanbul Taksim #saldırı #snob magazin #Gündem
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