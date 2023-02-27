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Taha Duymaz'ın Yakın Arkadaşı Ragıb Narin'den Yürek Sızlatan Bilgiler
Çektiği yemek video'larıyla fenomen olan Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıb Narin, Taha Duymaz annesiyle olan karesini paylaşarak yürek sızlatan bilgiler verdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Çektiği yemek video'larıyla fenomen olan Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıb Narin, Taha Duymaz annesiyle olan karesini paylaşarak yürek sızlatan bilgiler verdi.
Narin, "Arkadaşlar, Taha kadar Meryem annemi de soran çok olmuş. Merak etmeyin o iyi oluyor çok şükür. Çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin. Bir fani genç olarak, oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda 'Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek' dedim. 'Onu üzmek yok' dedim o da söz verdi ağlamak yok diye. O, bana Taha'nın emaneti rahat olabilirsiniz. Bu arada ufak bir parantez; Taha yatakta yakalanmış depreme ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış; tıpkı hayatı gibi."
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