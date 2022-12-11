Sosyal Medyada Birbirine Girdiler

İbrahim Tatlıses, Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un kendisi için yaptığı göndermeye bir hafta sonra karşılık verdi. Şarkıcı, 6 yaşında evlendirilen H.K.G üzerinden Enginyurt'a, "Cemal Enginyurt 6 yaşındaki çocuğu savunurken ciğerimi parçaladın. Eğitim herkesin hakkı ancak genç yaşta hayatın omuzlarımıza yüklediği yüklerle boğuşurken, bana ve başkanımıza yakışmayan konuşma yapmışsın. Var git işini yap onu da yapamazsan gel sahnede iş vereyim darbuka çal" diyerek, tweet attı.

"AKLIMIN ZEKATINI VERSEM SANA KIRK YIL YETER"

Enginyurt ise, "İbrahim Tatlıses güya bana cevap vermiş. Hatta işim yoksa yanında darbuka çalmamı teklif ederek beni küçük düşürmek istemiş. Okul kaçağı İbo. Darbuka çalmak sanatı gerektirir, saygı duyulur. İbo, esas sen ne iş yaparsın taklacı? Aklımın zekatını versem sana kırk yıl yeter" karşlığını verdi.

NE DEMİŞTİ?

Cemal Enginyurt, İbrahim Tatlıses'in bir hafta önce Şanlıurfa'da yaptığı açıklamalara tepki göstermişti. Enginyurt, "Cumhurbaşkanım diyor, Oxford vardı da diyor ben mi okumadım diyor, Cumhurbaşkanı da he diyor. Oğlum Oxford yoktu da Urfa'da ortaokul vardı, adam olsan ortaokulu bitirirdin lan sen. Sen okuldan kaçmışsın lan ilkokuldan sonra, okumamışsın lan. Okumayı becerememişsin sen. Bir de diyor ki Cumhurbaşkanımız nereye giderse oraya gideceğiz diyor. Seni Cumhurbaşkanıyla gittiği yere göndermezsek namerdiz" demişti.