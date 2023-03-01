Sibel Can, Azerbaycan Konserini AFAD'a Bağışladı

depremzedelere bağışlayacak. Ünlü sanatçı Sibel Can , 8 Mart Dünya Kadınlar günü’nde Azerbaycan Bakü’de vereceği konserin gelirinizedelere bağışlayacak.

Konser, Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Sibel Can, konserden kendi gelirini bu kez de AFAD’a bağışlayacağını açıkladı. Sibel Can, "Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi