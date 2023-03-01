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Sibel Can, Azerbaycan Konserini AFAD'a Bağışladı
Ünlü şarkıcı Sibel Can, 8 Mart Dünya Kadınlar günü’nde Azerbaycan Bakü’de vereceği konserin gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. İşte haberin detayları...
Ünlü sanatçı Sibel Can, 8 Mart Dünya Kadınlar günü’nde Azerbaycan Bakü’de vereceği konserin gelirini depremzedelere bağışlayacak.
Konser, Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Sibel Can, konserden kendi gelirini bu kez de AFAD’a bağışlayacağını açıkladı. Sibel Can, "Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi
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