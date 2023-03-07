Flaş HaberSezen Aksu Deprem Bölgesine Gitti...
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Sezen Aksu Deprem Bölgesine Gitti...
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi. İşte haberin detayları...
Sahneleri bırakıp, Kanlıca'daki stüdyosuna kapanan Sezen Aksu, deprem bölgesine gitti. Pandemi döneminde virüs kapmamak için eve kapanan ünlü sanatçı, akşam saatlerinde Hatay'a gitti. Görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kenttleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.
Aksu'nun görevliler ve depremzedelerle sohbet ettiği anlar sosyal medyaya düştü.
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