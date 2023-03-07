Sahneleri bırakıp, Kanlıca'daki stüdyosuna kapanan Sezen Aksu, deprem bölgesine gitti. Pandemi döneminde virüs kapmamak için eve kapanan ünlü sanatçı, akşam saatlerinde Hatay'a gitti. Görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kenttleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.

Aksu'nun görevliler ve depremzedelerle sohbet ettiği anlar sosyal medyaya düştü.