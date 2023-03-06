Seren Serengil'in Annesi Hastanelik Oldu 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, enkaz altında kalmıştı. Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarılmış; babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma iç kanama sebebiyle yaşamını yitirmişti.



Serengil, akşam saatlerinde annesi Nevin Teoman'ın hastanelik olduğunu söyledi. Annesinin hastaneden fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Ne kadar zor günler geçiriyoruz. Bugün tam Mustafa'nın annesini kaybedeli bir ay oldu. Ve öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi. Depremde evleri yıkıldı çiftlikleri yerle bir oldu 11 saat göçük altında kaldılar babayı çıkartabildiler anne 11 saat boyunca konuştu yardım istedi ama üstüne beton düşmüştü onu ordan çıkarmaya akrabaların gücü yetmedi yardımda gelmedi ve anneyi kaybettik, paylaşmıştım tam bir aydır beraberiz hiç ayrılmadık. Annemle bu zamanda tanışabildiler. Her akşam hep beraber yemek yiyoruz heryere beraber gidiyoruz. Sabah annemi fizik tedaviye götürmüştüm tansiyonuna baktılar 22'idi ne kadar ilaç verselerde düşmedi korktum annemi hastaneye yatırdık" dedi.

"ALLAH BİZİ SEVDİKLERİMİZLE SINAMASIN"

Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Mustafa, babası, ben ve annem şu anda hastanedeyiz. Bir dakika annemin başından ayrılmıyor Mustafa hastanede koşturuyor bir yandan bugün annesinin ölüm raporunu aldı elinde o... Hâlâ inanamıyor inanmıyoruz! Şu fotoğrafa bakın acılar bizleri nasıl bir yumak haline getirdi. Acısı dinmeden annemin yanında hastane odasında ona destek vermek için ayakta durmaya çalışan 35 yıllık karısını evini şehrini geride bırakmış bir dünya iyisi adam. Annemi teselli etmeye çalışıyor biz şu an eksik bir aileyiz birbirimizi tamamlamaya çalışan. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz biz anne kız onlar baba oğul... Allah bizi sevdiklerimizle sınamasın. Eksikliklerini göstermesin kaybettiklerimize rahmet gönderiyorum bu gece Berat Kandili hastane odasında hepimize dua ediceğim Allah kabul etsin."