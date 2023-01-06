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Seren Serengil İfade Verdi! Kendisinden Şikayetçi Olan Hadise İçin Öyle Bir Şahit Gösterdi ki!
Hadise, kendisi için Reza Zarrab’la ilişki yaşadığına ilişkin açıklamada bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil’den şikâyetçi oldu. İfade vermeye giden ünlü sanatçı Seren Serengil, bakın kimi şahit gösterdi?
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hadise, kendisi için Reza Zarrab’la ilişki yaşadığına ilişkin açıklamada bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil’den şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından savcılık, Seren Serengil hakkında soruşturma başlattı. Seren Serengil, soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Seren Serengil, yaklaşık 3 saat adliyede kaldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Hadise’nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Serengil, “Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik. Reza Zarrab’la yaşadığı yasak aşkla alakalı vermiş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş’in avukatı ve Ebru Gündeş’i şahit olarak gösterdik” dedi.
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