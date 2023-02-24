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Seren Serengil'i Yıkan Ölüm
Ünlü sunucu Seren Serengil, menajeri İzet Aral'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, duygularını yazdı. İşte detaylar...
Seren Serengil, menajeri İzet Aral'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Instagram'dan Aral'la karelerini paylaşan sunucu, "Canımın içi, hayatım neşe kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral'ı kaybettik. Beni bırakıp gitti. Yapayalnız kaldım o benim o kadar çok şeyimdiki... Doyamadığım babam. Dert ortağım hayatımın enerjisi neşe kaynağımdı. Bir yarım gitti artık kolum kanadım gitti. Ben şimdi kiminle uğraşıcam kiminle dans ediceğim yazları tatillere kiminle gidiceğim? Söylesene niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Niye öksüz bıraktın beni... Niye sensiz bıraktın beni... Ben şimdi ne yapacağım İzzet Bey sensiz ne yapacağım?" dedi.
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