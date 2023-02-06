Seren Serengil Depremde Sevgilisinin Annesini Kaybetti 

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi depremde hayatını kaybetti.

Serengil, Tohma'nın annesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Canım meleğim, Tohma'mın biricik annesini kaybettik. Bu sabah Hatay depreminde evleri çökmüş göçük altında kalmışlardı. Enkazdan babası kurtarıldı ama maalesef melek annesi dayanamadı tarifsiz üzgünüm. Allah başta hayat arkadaşım Tohma'mın ailesine ve depremde yakınlarını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin acım sonsuz. Allah Tohma'ma ailesine ve herkese sabır versin" diye yazdı.