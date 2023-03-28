Selami Şahin Hakkında Şok İddia! Kadınlara Garip Tekliflerde Bulunuyor!

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin cephesinden şaşırtan haber! Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız.

Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor. Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.

"ELİNİ BIRAKMIYOR"

İsmini vermek istemeyen iki kadın GÜNAYDIN'a şu açıklamayı yaptı: "Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"