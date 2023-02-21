Şahan Gökbakar Depremzedeler İçin Bağışlarını Darüşşafaka'ya Yaptığını Açıkladı

Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'yla depremzede için bağışlarını Darüşşafaka'ya bağışladığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan komedyen, "Haklı olarak çokca soruyorsunuz. Bağışı nereye yapalım? Oraya mı, buraya mı? Başka şeye gider mi? Amacında harcanır mı?. Ben ve eşim depremde anasız babasız kalan çocuklar için Darüşşafaka'ya bağış yapmayı tercih ediyoruz. Kafamız ve gönlümüz çok rahat diyim, başka bir şey demiyim" dedi.