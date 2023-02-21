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Şahan Gökbakar Depremzedeler İçin Bağışlarını Darüşşafaka'ya Yaptığını Açıkladı
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, depremzedeler için bağışlarını nereye yaptıklarını açıkladı. Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'yla depremzede için bağışlarını Darüşşafaka'ya bağışladığını söyledi.
Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'yla depremzede için bağışlarını Darüşşafaka'ya bağışladığını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan komedyen, "Haklı olarak çokca soruyorsunuz. Bağışı nereye yapalım? Oraya mı, buraya mı? Başka şeye gider mi? Amacında harcanır mı?. Ben ve eşim depremde anasız babasız kalan çocuklar için Darüşşafaka'ya bağış yapmayı tercih ediyoruz. Kafamız ve gönlümüz çok rahat diyim, başka bir şey demiyim" dedi.
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