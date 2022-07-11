Rüzgara taytlı önlem

Gecede kendi parçalarından sonra arabesk şarkılara geçen ünlü şarkıcı, sesi ve tarzıyla büyüledi. Pozitifliği ve yüksek enerjisiyle sevenlerinden tam not alan Karaca, şarkılarını mekanı dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Bayramın ilk gününde Sek Bodrum’un açılışında sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü sanatçı, sahnede Orhan Gencebay’dan Ferdi Tayfur’a, Müslüm Gürses’ten İbrahim Tatlıses’e kadar arabeskin ’baba’ları olarak bilinen isimlerin şarkılarını da seslendirdi. 40 km hızla esen rüzgara rağmen iki saat sahnede kalan Karaca, ‘Sen Ben aşk’ albümünün ikinci klip çalışmasına başladığını ve çok yakında sürpriz bir şarkıyla sevenlerini şaşırtacağını söyledi.

