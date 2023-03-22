RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne Ceza Yağdı! Show TV'ye En Üstten Yaptırım Kararı

İzlenme raporlarını görüşmek üzere toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. Toplantıda gündeme alınan dosyalar karara bağlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE EN ÜST SINIRDAN CEZA