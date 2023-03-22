Rıza Kocaoğlu'nun Şok Kararı! Hayatını Kadere Bıraktı
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun Cihangir'deki oturduğu apartmanın olası bir depreme dayanıklı olmadığını ortaya çıkmış. Binadan birçok kişi taşınırken, ünlü oyuncunun oturmaya devam ettiği iddia edildi.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İstanbul’da deprem beklentisi nedeniyle herkes evinin sağlam olup olmadığını araştırıyor.
Duyduğuma göre Cihangir’de de durum farklı değil. Ünlü isimlerin yoğun olarak yaşadığı semt, nispeten sağlam zemine sahip olsa da yapılar bir hayli eski. Rıza Kocaoğlu’nun yaşadığı apartman da uzmanlar tarafından kontrol edilmiş. Ve araştırma, apartmanın olası bir depreme dayanıklı olmadığını ortaya koymuş.
Aynı apartmanda oturan “Sadakatsiz” dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt ve bir başka tanınmış yönetmen Uluç Bayraktar ivedilikle evden taşınmış. Yeşilyurt, İstanbul’da daha güvenli bir eve geçerken, Bayraktar Çeşme’ye taşınmış. Peki, Rıza Kocaoğlu ne yapmış sizce? Hiçbir şey! Ünlü oyuncu, kendini kadere teslim ederek, “olacağı varsa olur” diyerek apartmanda oturmaya devam ediyormuş.
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