Rıza Akın'a Veda! Eşi Gözyaşlarına Boğuldu
Beyin kanaması geçirdikten sonra hayatını kaybeden usta oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması’nda veda töreni düzenlendi. Törene Rıza Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro'nun gözyaşları damga vurdu. İşte detaylar...
Oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile meslektaşı Rıza Akın'ın geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat ettiğini duyurdu.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Usta oyuncu Rıza Akın için bugün Atlas Sineması’nda veda töreni düzenlendi.
Törene; Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro, oğlu Can Akın, Menderes Samancılar, Nur Sürer, Levent Özdilek, Tayfun Pirselimoğlu, Yağmur Tanrısevsin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.
EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Rıza Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro başta olmak üzere sevenleri Akın'a gözyaşlarıyla veda etti. Törende kimi zaman duygusal anlar yaşandı.
Duyguları dile getiren Miho Shimotashiro, "Rıza’nın eşi olarak şunu söylemek istiyorum. Bana ‘Bundan sonra hayatında asla yalnız hissetme çünkü yanında Rıza Akın var’ dedi." ifadelerini kullandı.
"KEŞKE HEP BERABER GİTSEK!"
Rıza Akın'ın yakın dostu Menderes Samancılar ise, "40 yıllık dostum. Rıza ile güzel günlerimiz geçti. Ölümden de konuşurduk ara ara; hayatta en zoru insanın arkadaşlarını göndermesi. Keşke bir formül olsa da hep beraber gitsek! Acı çekmeye gelmişiz sürekli arkadaşlarımızı gönderiyoruz, arkadaşları göndermek kadar kötü bir şey yok" şeklinde konuştu.
Ünlü oyuncunun cenazesi yarın Adana’da toprağa verilecek.
RIZA AKIN KİMDİR?
Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti.
1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı.
Akın, 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönmüştü.
'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2016 - Cesur Yürek
2015 - Maral: En Güzel Hikayem
2014 - Kardeş Payı
2012 - Gözetleme Kulesi
2011 - Alev Alev
2011 - Tövbeler Tövbesi
2011 - Kılıç Günü
2010 - Samanyolu
2010 - Oğul
2010 - Saç
2009 - Masumlar
2009 - Neşeli Hayat
2009 - Hesaplaşma
2008 - Son Bahar
2008 - Tatil Kitabı
2008 - Süt
2008 - Kırk
2008 - Kalpsiz Adam
2006 - Rıza
2005 - Beyaz Gelincik
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