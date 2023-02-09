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Petek Dinçöz ile Eşi Nida Büyükbayraktar Depremzede Bir Çocuğa Koruyucu Aile Olmak İstediğini Söyledi
Petek Dinçöz ile Eşi Nida Büyükbayraktar Depremzede Bir Çocuğa Koruyucu Aile Olmak İstediğini Söyledi
Petek Dinçöz ile iş insanı eşi Nida Büyükbayraktar, depremde kimsesiz kalmış bir çocuğa koruyucu aile olmak istediğini söyledi.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı eşi Nida Büyükbayraktar, depremde kimsesiz kalmış bir çocuğa koruyucu aile olmak istediğini söyledi.
Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Eşim Nida Büyükbayraktar ve ben (Petek Dinçöz) depremde kimsesiz kalmış bir çocuğumuzun koruyucu ailesi olmak ve bu sorumluluğu almak istiyoruz" diyerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u etiketledi.
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