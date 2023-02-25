Özge Ulusoy'dan Yürek Burkan Paylaşım 

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a araba çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Babasının ani vefatıyla yıkılan modelden, yürek burkan bir paylaşım geldi. Ulusoy'un babası 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Özge Ulusoy bunun bir kaza olmadığını iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı.

"ADALETİN PEŞİNDEYİM"

Konuyla ilgili gelen sorulara model, "Hayatımın en zor dönemini geçiriyorum. Ben, ablam ve annem perişan durumdayız. Beklenmedik, çok ani ve bence çok haksız bir olayla karşı karşıya kaldık. Dava süreci devam ediyor, babam için adaletin peşindeyim, kızı olarak onu adaletli bir şekilde uğurlamak istiyorum" demişti.



RÜYASINDA GÖRDÜ

Ulusoy, önceki gece babasını rüyasında gördüğünü söyledi. Çocukken babası Haydar Ulusoy'la çektiği kareyi paylaşan model, "Dün çok ağladım diye geldin bence... Ne güzel bir rüyaydı. İyi ki geldin" diyerek, beyaz kalp emojisi koydu.