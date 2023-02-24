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Özge Özpirinçci: Ortak Noktalarımıza Odaklanma Zamanı
Özge Özpirinçci, "Sesimiz yüksek çıkıyor. Daha da yüksek çıkacak. Toplanan yardımların gerekli yerlere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. AHBAP ve ordaki tanıdıklarımızla iş birliği içindeyiz" dedi.
Umut Evirgen, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi.
10 ilimizi sarsan deprem felaketinin ardından AHBAP ile işbirliği içerisinde her türlü yardıma destek olan üçlü, çıkışta soruları yanıtladı.
Özge Özpirinççi yaşanan deprem felaketi ile ilgili, "Sesimiz yüksek çıkıyor. Daha da yüksek çıkacak. Toplanan yardımların gerekli yerlere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. AHBAP ve ordaki tanıdıklarımızla iş birliği içindeyiz. Çok zor bir süreç yaşandı ve uzun sürecek bunun iyileşmesi. İnşallah hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız" dedi. Oyuncu, sosyal medyada yapılan "Normalleşelim mi?" anketleri ile ilgili ise, "Ben sosyal medyaya mesafeli davranmaya çalışan birisiyim. İçinden gelen ne isterse yapsın. Birbirimizin kusurlarına değil de ortak noktalarımıza odaklanma zamanı. Bireysel olarak değil ama toplum olarak farkındalık yaratma taraftarıyım. Kıvanç çok güzel söyledi, birbirimize sarılalım gerçekten. Gönüllü olmak çok iyi geldi bana" diye konuştu.
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