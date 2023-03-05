Özge Özder: İki Yaşındaki Kızıma Düdük Çalmayı Öğrettim

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Özge Özder önceki akşam Akmerkez’deydi. Toplantıya geldiğini söyleyen Özder, depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı: "Burada bir şekilde işlerimizi ilerletmemiz gerekiyor ama orayı da bırakmak istemiyoruz tabii ki. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz."

Oyuncu, beklenen Marmara depremi için de endişeli olduğunu söyledi: "Biz Deprem ülkesiyiz. Buna hazırlıklı yaşayabilseydik keşke. Ben iki yaşındaki kızıma deprem düdüğü çalmayı öğrettim." İki yaşında bir kızı bulunan Özge Özder, beklenen İstanbul depremi için endişeli olduğunu söyledi.