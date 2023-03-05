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Özge Özder: İki Yaşındaki Kızıma Düdük Çalmayı Öğrettim
Ünlü oyuncu Özge Özder, beklenen Marmara depremi için de endişeli olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Biz Deprem ülkesiyiz. Buna hazırlıklı yaşayabilseydik keşke. Ben iki yaşındaki kızıma deprem düdüğü çalmayı öğrettim" dedi.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Özge Özder önceki akşam Akmerkez’deydi. Toplantıya geldiğini söyleyen Özder, depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı: "Burada bir şekilde işlerimizi ilerletmemiz gerekiyor ama orayı da bırakmak istemiyoruz tabii ki. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz."
Oyuncu, beklenen Marmara depremi için de endişeli olduğunu söyledi: "Biz Deprem ülkesiyiz. Buna hazırlıklı yaşayabilseydik keşke. Ben iki yaşındaki kızıma deprem düdüğü çalmayı öğrettim." İki yaşında bir kızı bulunan Özge Özder, beklenen İstanbul depremi için endişeli olduğunu söyledi.
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