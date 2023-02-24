Özge Borak, Babaannesinin Entübe Edildiğini Söyledi 

Özge Borak, babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.



Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba araya ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" diye yazdı.