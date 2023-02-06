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Orhan Aydın Kızının Annesinin Enkazdan Çıkarıldığını Duyurdu
Orhan Aydın, sosyal medya hesabından kızı Eylem Aydın ve annesi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını söylemişti. Usta sanatçı kızının annesinin enkazdan çıkardığını söyledi.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, sosyal medya hesabından kızı Eylem Aydın ve annesi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti.
Oyuncu, saatler sonra Twitter'dan açıklama yaptı.
Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda. Haydi canım benim haydi diren tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yanlızca dayanışma kurtarır" dedi.
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