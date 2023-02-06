Orhan Aydın Kızının Annesinin Enkazdan Çıkarıldığını Duyurdu

Eylem Aydın ve annesi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti. Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın , sosyal medya hesabından kızıve annesi'in enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti.

Oyuncu, saatler sonra Twitter'dan açıklama yaptı.

Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda. Haydi canım benim haydi diren tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yanlızca dayanışma kurtarır" dedi.