Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
Geçtiğimiz kasım ayında Baş Belası tiyatro oyununa giderken yolda geçirdikleri trafik kazası sonucunda ölümden dönen Sergen Deveci, beş ay sonra sahneye çıkıp, bakın kendisini kime benzetti? İşte detaylar...
Geçtiğimiz kasım ayında Baş Belası tiyatro oyununa giderken yolda geçirdikleri trafik kazası sonucunda boynu kırılan ve felç riski olan Sergen Deveci, Beşiktaş'da beş ay aradan sonra ilk kez gösteri düzenledi.
"OLAYLA İLGİLİ ŞAKA YAPMAK İSTERİM"
Sahne ile ilgili de soruları yanıtlayan Deveci, "Açık konuşmak gerekirse, bir şey geldi başıma. Bir süreçten geçtim ve tabii ki bununla ilgili söyleyecek birkaç bir şeyim olmalı bence. Başıma bir şey geldi ve bununla ilgili biraz şaka yapmak isterim yani. Amacım kimseyi kırmak, kimseyi rezil etmek veya yaşanılan bu süreci tiye almak değil. Bu da benim bir organım gibi. İyi şakalarım var" diyerek güldü. Sergen Deveci'nin keyfi yerinde ve heyecanlı oluşu kendisini izlemeye gelenlere de mutluluk verdi. Oyuncuyu izlemeye yakın arkadaşı Atakan Çelik de geldi.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
2021
2021
2021
2021
2021
2021
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|28
|60
|2. Eyüpspor
|28
|53
|3. Rizespor
|27
|52
|4. Sakaryaspor
|28
|52
|5. Pendikspor
|27
|50
|6. Keçiörengücü
|28
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
|8. Manisa FK
|27
|42
|9. Göztepe
|27
|41
|10. Boluspor
|27
|41
|11. Bandırmaspor
|27
|40
|12. Altay
|28
|28
|13. Tuzlaspor
|27
|28
|14. Erzurumspor
|27
|25
|15. Adanaspor
|28
|25
|16. Altınordu
|27
|23
|17. Gençlerbirliği
|27
|21
|18. Denizlispor
|28
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|28
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13