Ölümden Dönen Melis İşiten İlk Kez Duygularını Paylaştı 

Melis İşiten, başrolünde yer aldığı Baş Belası oyununun Karadeniz turnesinde ekibiyle trafik kazası geçirmişti. Amasya'nın Merzifon ilçesinde, oyuncuları ve ekibi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki kamyonla çarpışmıştı. Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, İşiten, Ceyhun Fersoy ve İşiten de ölümden dönmüştü.

24 Kasım'da kazadan sonra Melis İşiten ilk kez duygularını Instagram'dan paylaştı. Altı madde yayınlayan İşiten, her maddeye ait ruh halini fotoğraflara yansıttı. Oyuncu, 'Şöyle oluyor' diyerek, maddeleri sıraladı

1 - Hep aklımda, hep düşünüyorum. Nasıl oldu? Ne oldu? duruyorum. Biraz daha düşünüyorum. Dinginim. Sakinim. Bir önceki hayatımızın yasını tutarken buluyorum kendimi.... Duruyorum. Belli ki kayıplar büyümeye dair diyorum.



2 - Geçmesini istemiyorum. Unutmak istemiyorum. Bununla ilerlemem gerektiğini biliyorum. Yol arıyorum.

3 - Geliyor içeri. Gözüme değiyor. Bugüne kadar güneşini doğurdum herkes bir anda benim güneşim olarak parlıyor uzaktan. Görüyorum. Biliyorum. İnanıyorum. Duruyorum.



4 - Duyuyorum. Ailemi, arkadaşlarımı, kızım, yol arkadaşlarımı, ortağımı, kalabalığımı. herkes beni bekliyor. Hayatta olduğuma sevindikleri kadar iyileşme sürecimi öpüyorlar farkındayım. Onların sesiyle iyileşmemi hatırlıyorum. Hayallerimi, kim olduğumu ve nasıl bir yolla yeni hayatıma başlayacağımı. Basamadığımız sağ tarafımızı okşamak istiyorum hepimizin. İyileşeceğimi anlıyorum. Ben iyileşince açtıracağım çiçekleri düşünüyorum. Hayal kurmaya başlıyorum.

5 - İçim çekiliyor. Gülüşümden utanıyorum. Özlüyorum. Bir kaç dakika duruyorum ve kim olduğuma sarılıyorum.

6 - Teslim oluyorum. Hayal kurmaya başlıyorum. Cesaretleniyorum. Ve beni güldürenlerin hepsi için ikinci hayatımı kucaklıyorum. Ben buyum. Ben böyleyim. Ve inanıyorum. Onun bizi izlediğini biliyorum. Yokluğu yakarken kalbimin parıltısında ve kurduğum her hayalde o olacak biliyorum. İyileşeceğiz.