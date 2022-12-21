Ölümden Dönen Mehmet Dudarık'ın Hastane Odasından Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Piiz'in üyesi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmış ve yoğun bakımda hayat mücadelesi vermişti. Müzisyenin hastane odasından fotoğrafı çıktı
Ankara'da rock müzik grubu Piiz'in üyesi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı.
Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren müzisyen, daha sonra hayata tutunmayı başarmıştı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Dudarık, geçtiğimiz günlerde Ankara İbni Sina Hastanesi'nde anestezili kapalı MT çekilemediği için Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilmişti. Piiz grubu üyeleri Dudarık'ın hastane odasında fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Grubun açıklamasında, "Mehmet'in durumu şu an çok daha iyi, hayati tehlikeyi tamamen atlattı. Dün de MR 'ı çekildi ve onun sonuçlarına göre tedavisinin yönü belli olacak. Bilgi aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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