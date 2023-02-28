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Okul Önündeki Kaos! Elçin Sangu Veli ile Tartıştı...
Geçen hafta çocuğunu almak için Etiler’deki Şişli Terakki Vakfı’na giden bir anne oradan tesadüfen geçen ünlü oyuncu Elçin Sangu ve erkek arkadaşıyla tartıştı. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre; Geçen hafta çocuğunu almak için Etiler’deki Şişli Terakki Vakfı’na giden bir anne oradan tesadüfen geçen Elçin Sangu ve erkek arkadaşı Yunus Özdiken'le tartıştı.
Bizim çözmediğimiz bir konu var. Aslında o kadar çok konu var ki buna belki sıra gelmiyor. Okul çıkış saatlerinde yaşanan kaostan bahsediyorum. Servisler bir yandan, çocuklarını almaya gelen veliler diğer yandan, oradan tesadüfen geçenler öbür yandan... Yanlışlıkla girdin mi çıkılamayacak bir yere dönüyor okul önleri. Etiler’deki Şişli Terakki Okulları o kaosun merkezlerinden biri mesela. Geçen hafta çocuğunu almak için okula giden bir anne oradan tesadüfen geçen Elçin Sangu ve erkek arkadaşıyla tartışmış. Hani sudan sebepler olur ya... Öyle bir tartışma bu bence. Elçin Sangu’nun erkek arkadaşı ters yönden gitmesini ve yolu açmasını istemiş hanımefendiden. Bu istekleri kabul edilmeyince de bağırıp çağırmış kadına. Tabii bunların hepsi bir tarafın iddiası... Eminim Elçin Sangu’dan dinlesem olayı onlar da kendi nedenlerini anlatacaklardır. Hatta belki onları sinirlendiren mevzunun bambaşka olduğu ortaya çıkacaktır. Okul önlerine bir önlem alınması ve bizim şu geçirdiğimiz zor günlerde biraz daha sakin olmamız şart.
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