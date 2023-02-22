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Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu Haberine Erişim Engeli
Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun "Tek Yürek Türkiye" adlı bağış yayınına kabul edilmediğini yazdığı için işten çıkarılan Birsen Altuntaş'ın haberine erişim engeli getirildi.
Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun, AHBAP Derneği'ne destek verdikleri için sekiz ulusal kanalda yapılan "Türkiye Tek Yürek" adlı ortak deprem yayınına kabul edilmediğini yazan gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine erişim engeli getirildi. Yaptığı haber nedeniyle TV100 tarafından işten çıkarılan Altuntaş, erişim engeli haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Altuntaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Türkiye Tek Yürek' bağış gecesine neden katılamadığına ilişkin yaptığım haberime mahkeme kararıyla erişim yasağı getirilmiştir. Haberime erişim sağlayamadığınızda şaşırmamanız adına bu gelişmeyi bilgilerinize sunarım."
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