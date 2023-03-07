Okan Bayülgen, Depremzedeler İçin Sahne Alan Oyunlara Açıklık Getirdi
Başrolünü Okan Bayülgen’in üstlendiği “Richard” oyunu önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen Bayülgen, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanması hakkında açıklamalar yaptı.
Okan Bayülgen şöyle konuştu: "Depremzedeler için oynuyoruz dediğiniz zaman bu; emekçilerin kazanç sağlamadığı, hepsinin depremzedeler için çalıştığı anlamına gelir. Hayır, biz ‘gelir paylaşımı’ yapıyoruz. Bunun seyircilere de böyle bildirilmesi, açıkça söylenmesi lazım. Emekçilerin paralarını ödüyoruz, ondan sonra kendi kârımızdan vazgeçiyoruz. Yaptığımız şey bu. Herkesin ücret almadan çalıştığı bir oyun ancak bir kez oynanabilir. Halbuki ‘Richard’ oynandığı süre boyunca kârını depremzedelerle paylaşacağız.”
Tiyatronun genelde bir ‘eğlence’ olarak görüldüğünü de dile getiren Okan Bayülgen, “Göç ve sığınmacılık sorununu işlediğimiz bu oyuna eğlence denilebilir mi? Hayır ama seyircilerin içi rahatlamalı, biz de ödevimizi yapmalıyız. Kazandığımız üç-beş kuruştan mutlaka bu ödevi yapmamız gerekiyor” dedi.
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