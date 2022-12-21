Nusret FIFA’yı Karıştırdı

Dünya Kupası final maçından sonra sahaya girip kupayla ve Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekti. Başta İngiliz medyası olmak üzere pek çok futbolsever Nusret’in hangi gerekçeyle orada bulunduğunu sorgulayarak, FIFA’ya şikâyette bulundu. Nusret ’infinal maçından sonra sahaya giripyla veli futbolcularla fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekti. Başta İngiliz medyası olmak üzere pek çok futbolsever’in hangi gerekçeyle orada bulunduğunu sorgulayarak,’ya şikâyette bulundu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, normal süresi 2-2 ve uzatma bölümü 3-3 sona eren final mücadelesinde Fransa'yı penaltı atışları neticesinde devirerek şampiyon oldu. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

NUSRET SAHAYA GİRDİ, FUTBOLCULARIN PEŞİNE TAKILDI

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle sosyal medyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile arasında yaşananlar sebebiyle geceye damga vurdu.

Lusail Stadyumu'nda oynanan ve epik hikayesiyle tarihe geçen final müsabakasının son düdüğüyle birlikte sahaya inen Nusret Gökçe, şaşkın bakışlar arasında tek tek Arjantinli futbolcuların yanına girerek Dünya Kupası ile birlikte poz verdi.

Angel Di Maria, Paulo Dybala, Nicolas Otamendi ve Leandro Daniel Paredes başta olmak üzere neredeyse takımın tamamıyla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe, son olarak soluğu turnuvanın kahramanı Lionel Messi'nin yanında aldı. (Hürriyet)