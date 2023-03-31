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Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti
Nilüfer, Hatay’daki UNICEF destekli çocuk dostu alanları ziyaret etti, çadır kentlerdeki ailelerle sohbet etti. Usta sanatçı, "Çocukların ihtiyaç duyduğu desteğe ulaştıklarını görmek benim için çok kıymetli" dedi. İşte detaylar...
UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin çalışmalarını uzun yıllardır destekleyen, UNICEF Türkiye’nin ilk İyi Niyet Elçisi Nilüfer Hatay’daki UNICEF destekli çocuk dostu alanları ziyaret etti, çadır kentlerdeki ailelerle sohbet etti.
Nilüfer, deprem bölgesindeki ihtiyacın çok büyük olduğunu vurgulayarak desteğin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti: “Çocukların ihtiyaç duyduğu desteğe ulaştıklarını görmek benim için çok kıymetli. Marmara depreminden sonra da UNICEF’in çalışmalarını yerinde görmüştüm. Bugün de burada UNICEF’in çocukların yanında olduğunu, onlara destek olduğunu görmek çok güzel. UNICEF felaket öncesinde de bölgedeydi, sonrasında da burada olacak. Çocukların desteğimize ihtiyacı var. Bana katılın, ve şimdi bağış yapın.”
UNICEF, Türkiye’de depremden etkilenen yaklaşık 2,5 milyon çocuğun acil ihtiyaçları ve genişletilmiş yardım müdahaleleri konusunda kamu ve sivil toplum ortakları ile koordinasyon halinde çalışıyor.
UNICEF’in bölgedeki başlıca çalışmaları arasında; çocukların korunması, su-sanitasyon-hijyen ihtiyaçlarının giderilmesi, çocukların çocuk dostu alanlarda psikososyal desteğe ulaşması ve eğitime erişimin desteklenmesi yer alıyor.
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