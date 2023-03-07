Nihat Odabaşı'nın Başı Hayranıyla Dertte!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Fotoğraf sanatçısı ve klip yönetmeni Nihat Odabaşı, sosyal medya üzerinden kendisine aşk mesajları atan ‘Nükhet’ isimli hayranı hakkında korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre; Nihat Odabaşı’nı uzun zamandır Instagram’dan taciz eden kişi, telefonunun WhatsApp uygulamasından da mesajlar göndermeye başladı. Odabaşı’nın avukatı, “Gönderilen mesajlarda karşı taraf, psikolojik sorunları olduğunu açıkça beyan etmiştir. Müvekkil, ısrarlı takip ve taciz mağdurudur. Korku ve endişe duymaktadır” dedi.

Ancak mahkeme, davalı tarafın kimlik bilgileri ve adresinin açıkça belirtilmediği gerekçesiyle talebi reddetti.