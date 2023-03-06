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Nez: Antakyalıyım Ailemizden de Can Kaybı Verdik
Ünlü şarkıcı Nez, "Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun. Ben de Hatay Antakyalıyım ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak" açıklamasını yaptı.
Nez, Cihangir sokaklarında köpeğini gezdirirken görüntülendi.
Şarkıcı, "Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun. Ben de Hatay Antakyalıyım ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak. Önceki gün konser verdik, bütün gelirlerini bağışladık. Hatta kuliste bile elimde atkı ve bere örüyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.
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