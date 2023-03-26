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Nesrin Cavadzade Kaza Yaptı
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sponsor firmasının verdiği araçla ufak bir kaza yaptı. Marka Nesrin Cavadzade’ye başka bir araç vererek ufak hasarı görmezden geldi. İşte haberin detayları...
Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Nesrin Cavadzade, geçen yıl kendisine sponsor olan otomobil markasının verdiği araçla ufak bir kaza yaşadı. Acemiliği nedeniyle oturduğu apartmanın otoparkından çıkarken aracı çarpan oyuncu, firmayı arayıp durumu anlattı.
HASARI GÖRMEZDEN GELDİLER
Marka Nesrin Cavadzade’ye başka bir araç vererek ufak hasarı görmezden geldi.
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