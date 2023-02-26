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Mustafa Sandal Kızılay'ın AHBAP'a Çadır Satmasına Tepki Gösterdi
Mustafa Sandal, Kızılay'ın depremin üçüncü gününde şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır satmasına tepki gösterdi. İşte detaylar...
Kızılay'ın depremin üçüncü gününde şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır satmasına Mustafa Sandal'dan tepki geldi.
Şarkıcı, "Halk, Kızılay'a bağış yapıyor. Afetlerde halkımıza yardımları ulaştırsın diye. Halk, Ahbap'a bağış yapıyor. Yardımları ulaştırsın diye. Ahbap, Kızılay'a milyonlarca lira verip çadır satın alıyor. Sonra vergiler ve bağışlar nerede diye soranlar linç ediliyor. İnanılır gibi değil!" dedi.
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