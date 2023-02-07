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Mustafa Sandal Deprem Bölgesine 700 Isıtıcı Gönderdi
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, deprem bölgesine 700 ısıtıcı gönderdi
Mustafa Sandal, deprem bölgesine yardımda bulundu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesaplarından açıkladı.
Sandal, "700 adet ısıtıcıyı deprem bölgesine göndermek üzere yola çıkardık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.
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