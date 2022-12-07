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Muskanın İçinden Cips Paketi Çıktı
Sahte hoca tarafından kandırılarak eşi ve kızı kaçırılan Mehmet Bey, canlı yayına bulduğu muskayı getirdi. Anlı'nın içini açtığı muskadan cips paketi ve gazete parçası çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bölümleri merakla takip edilen programda her geçen gün ayrı bir olay yaşanırken, bu kez yaşanan pes dedirtti.
Bu kez yaşanan olayda, Müge Anlı’ya katılan Mehmet Ataş, Kahraman denilen 6 çocuk babası sözde hocanın, eşi ve kızını kandırarak 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş’ı kaçırdığını söyledi.
Baba Mehmet Ataş, evde bulduğu muskaları da canlı yayına getirdi. Müge Anlı, muskayı makasla keserek içine bakmak istedi.
Sözce hocanın, muskaları bir cips paketi jelatinine sardığı, jelatinin içinde bulunan kağıtta ise gazeteden kesilen İddaa bülteni olduğu öğrenildi.
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