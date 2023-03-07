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Murat Kekilli, Birçok Depremzede Çocuğa Koruyucu Aile Olmak İstediğini Söyledi
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ünlü şarkıcı Murat Kekilli, koruyucu aile olmak için harekete geçti. İşte haberin detayları...
İlk gündem beri deprem bölgesinde olan Murat Kekilli'den anlamlı bir hareket geldi. Şarkıcı, birçok depremzede çocuğa koruyu aile olmak istediğini söyledi.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Kekilli, "Depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat ettim. Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma" dedi.
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