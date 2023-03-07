Murat Kekilli, Birçok Depremzede Çocuğa Koruyucu Aile Olmak İstediğini Söyledi

İlk gündem beri deprem bölgesinde olan Murat Kekilli'den anlamlı bir hareket geldi. Şarkıcı, birçok depremzede çocuğa koruyu aile olmak istediğini söyledi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Kekilli, "Depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat ettim. Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma" dedi.