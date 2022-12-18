Murat Boz'dan Mehmet Dudarık Açıklaması

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ı 'ayağa basma' bahanesiyle darp eden B.B.K. isimli saldırgan tutuklandı. Hayati tehlikesi bulunan Dudarık'ın tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

Murat Boz da Instagram'dan tepki gösterdi. Şarkıcı, "Meslektaşım Mehmet Dudarık. Bir caninin “ayağıma bastı” bahanesiyle yumrukla saldırması sonucu şu an yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Son yıllarda çokça karşılaştıgımız, müzisyenlere şiddet ile ilgili acilen caydırıcı önlemlerin alınması artık bir zorunluluktur. Çok üzgünüm, anlamak, algılamak mümkün değil" dedi.

Piiz grubu da Mehmet Dudarık'la ilgili açıklamayı Instagram'dan yaptı. Grubun üyeleri, "Şu an Mehmet'in bilinci açık ama yoğun bakımda takibine devam ediliyor, gün geçtikçe güzel haberlerini sizinle paylaşıyor olacağız" dedi.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır.