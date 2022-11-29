Müge Anlı'ya Öyle Bir Hediye Geldi Ki...

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı, bu kez canlı yayında kendisine gelen hediyeyle gündem oldu.

"BAŞKA BİR ŞEY İSTESEM OLACAKMIŞ"

Programda bir anda elindeki kutuyu açan Müge Anlı, içinden bilezik çıkardı. Kendisine gönderilen hediye bileziği takan Müge Anlı, “Bak başka bir şey istesem olacakmış, beğendim ya burma bileziği, bak anında geldi.” dedi.

Anlı, hediyeyi İstanbul’dan Esra isminde bir kişinin gönderdiğini söyledi.

"GAYET GÜZEL DEĞİL Mİ?"

Bileziği takarken “Ya bak ne güzel bunların imitasyonları var, hem ‘aldın almadın’ olmaz. Kim çaldı, kim almadı falan… Çok da güzel” diyen Müge Anlı, bileziği göstererek “Gayet güzel değil mi, bunun bir de yüzüğü var” şeklinde konuştu.





MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı, 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Müge Anlı, 2022'nin yaz aylarında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.