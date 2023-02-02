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Metin Uca ve Barbaros Şansal Gözaltına Alındı
Sunucu ve TV Programcısı Metin Uca, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Uca hakkında daha önceden bir mahkeme sebebiyle "aranma" kaydı olduğu belirtildi. İşte haberin detayları...
Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.
Metin Uca’yla aynı dakikalarda ünlü modacı Barbaros Şansal’ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. (Sözcü)
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