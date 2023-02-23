Met-Gün'e Övgü Dolu Sözler! "Taşın Altına Ellerini Değil Bedenlerini Koydular"

Sabah Gazetesi köşe yazarı Ersin Ramoğlu, deprem bölgesinde elini taşın altına koyanları değil bedenini koyanları yazdı.

Ramoğlu, köşesinde şunları yazdı:

Met-Gün gibi varını yoğunu millet için harcayanları görünce insanın gözleri yaşarıyor.

Milletin yaralarını gönlü ve gözü tok olanlar sardı yine.

Taşın altına ellerini değil bedenlerini koydular.

Sessizce insanlara yardım elini uzatan ve reklamını yapmayan Anadolu uşaklarına binlerce teşekkür.

Met-Gün yetkilisi Hüseyin Özalp anlattı.

Şirketlerinin 200 iş makinesi, 1200 personeli ile 18 gündür deprem bölgesinde enkaz kaldırdığını belirtti...

Met-Gün depremzedeler için 100 milyondan fazla para harcamış.

Yaraları sarabilmek için harcadığı paraların önüne arkasına bakmadı.

Bir bu ve benzeri kahramanlara bakın, bir de ceplerinde akrep olan siyaset yağmacılarına...

