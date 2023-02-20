Meryem Uzerli Dubai'de Depremzedeler İçin Bağış Topladı

Dubai’deki “TIME100 Impact Awards” törenine katılan depremzedeler için uluslararası yardım topladı. Kırmızı halı geçit töreninde dünyanın farklı basın-yayın organlarına röportajlar veren Uzerli’nin gündeminde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi vardı. Tüm dünyayı duyarlılığa çağıran ve yardım seferberliği başlatan ünlü oyuncu, çok sayıda kişiden olumlu yanıt aldı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre;’deki “TIME100 Impact Awards” törenine katılan Meryem Uzerli zedeler için uluslararası yardım topladı. Kırmızı halı geçit töreninde dünyanın farklı basın-yayın organlarına röportajlar veren Uzerli’nin gündeminde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi vardı. Tüm dünyayı duyarlılığa çağıran ve yardım seferberliği başlatan ünlü oyuncu, çok sayıda kişiden olumlu yanıt aldı.

Uzerli’nin çağrısıyla dünyanın en güçlü isimleri, gece boyunca AFAD, Kızılay, UNICEF ve AHBAP’a bağış yaptı. Amerikalı Time Dergisi’nin, dünyadaki en etkili 100 kişiyi onurlandırdığı gecede, Türkiye’yi ve Suriye’yi sarsan depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yaklaşık 200 konuğun hazır bulunduğu törende ödüllendirilen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Idris Elba ve eşi Sabrina Dhowre Elba da yaptıkları konuşmada, depremin yaralarını sarmak için herkesi acil yardıma çağırdı.