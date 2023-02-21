Meryem Uzerli'den Tepki: Sosyal Medyadan Yargılamayın

depremle felaketi yaşayan 10 şehir için seferber oldu. Birçok ünlü isim hem yardım çalışmalarına katıldı hem de sosyal medya üzerinden destek çağrıları yaptı. Depremzedeler için sosyal medyadan yardım isteyenlerden biri de Ünlü isimler, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık ikile felaketi yaşayan 10 şehir için seferber oldu. Birçok ünlü isim hem yardım çalışmalarına katıldı hem de sosyal medya üzerinden destek çağrıları yaptı. Depremzedeler için sosyal medyadan yardım isteyenlerden biri de Meryem Uzerli ’ydi. Ancak bazı takipçileri ünlü oyuncuyu “az paylaşım yaptığı” gerekçesiyle eleştirdi.

"ARKA PLANI BİLMİYORSUNUZ"

Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, “İnanılmazsın, Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı” şeklinde bir yorum yazan takipçisine tepki gösterdi: “Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir hikâye paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle trajik bir durumda insanları sosyal medya üzerinden yargılamayın. O zaman sadece ve sadece sosyal medyayı desteklersiniz, arka planda, gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için.” Oyuncu, şöyle devam etti: “Üstelik böyle üzücü bir dönemde birbirimize kızgın değil; destek, sevgi ve el ele olmalıyız insan olarak.” (Hürriyet)