Son Dakika
Burcu Biricik, Amcasının Enkaz Altında Kaldığını Yazmıştı! Oyuncu Bir Takipçisinin Amcası Olduğunu Söyledi
Meryem Uzerli'den Tepki: Sosyal Medyadan Yargılamayın
Meryem Uzerli, kendisini “depremzedeler için sosyal medyada az paylaşım yaptığı” gerekçesiyle eleştiren takipçisine yanıt verdi: “Hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Böyle üzücü bir dönemde birbirimize kızgın değil destek olmalıyız.”
Ünlü isimler, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki depremle felaketi yaşayan 10 şehir için seferber oldu. Birçok ünlü isim hem yardım çalışmalarına katıldı hem de sosyal medya üzerinden destek çağrıları yaptı. Depremzedeler için sosyal medyadan yardım isteyenlerden biri de Meryem Uzerli’ydi. Ancak bazı takipçileri ünlü oyuncuyu “az paylaşım yaptığı” gerekçesiyle eleştirdi.
"ARKA PLANI BİLMİYORSUNUZ"
Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, “İnanılmazsın, Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı” şeklinde bir yorum yazan takipçisine tepki gösterdi: “Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir hikâye paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle trajik bir durumda insanları sosyal medya üzerinden yargılamayın. O zaman sadece ve sadece sosyal medyayı desteklersiniz, arka planda, gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için.” Oyuncu, şöyle devam etti: “Üstelik böyle üzücü bir dönemde birbirimize kızgın değil; destek, sevgi ve el ele olmalıyız insan olarak.” (Hürriyet)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9