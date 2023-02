Menajerini Kaybeden Seren Serengil'den Yürek Burkan Paylaşım 

Seren Serengil, 24 yıllık menajeri İzzet Aral için mesaj yayınladı.

Aral defnedildikten sonra mezarlığından fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan sunucu, "Seni en sevdiğin şarkıyla uğurluyorum. Sana eksikliğini duyduğum baba sevgisini bana 25 yıl yaşattığın için her derdimi cefamı çektiğin için kan bağının değil mutlak sevginin can bağının anlamını bana öğrettiğin için... Beni her şartta bırakmadığın sarıp sarmaladığın için 25 yıllık yolculuğumuz da bir gün bile beni kırmadığın için sana teşekkür ederim. Hakkım sana helal olsun. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" dedi.