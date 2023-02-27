Melisa Döngel Çocuklara Moral Verdi

depremzede çocuklarla bir araya geldi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Melisa Döngel , önceki gün Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği ile birliktezede çocuklarla bir araya geldi.

Dernek, depremin ilk gününden beri yardımlarına hem saha içi hep saha dışı devam ederken, önceki gün Sarıyer Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne yerleştirilen depremzedeler için özel bir program düzenledi. Çocukların mutluluğu için bir tiyatro oyunu sahnelendi ve pamuk şeker stantları kuruldu. Derneğin iyilik elçilerinden Melisa Döngel, çocuklarla birlikte danslar ederken, onlarla yakından ilgilendi.