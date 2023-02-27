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Melisa Döngel Çocuklara Moral Verdi
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği ile birlikte depremzede çocuklarla bir araya gelip, miniklere moral verdi. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Melisa Döngel, önceki gün Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği ile birlikte depremzede çocuklarla bir araya geldi.
Dernek, depremin ilk gününden beri yardımlarına hem saha içi hep saha dışı devam ederken, önceki gün Sarıyer Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne yerleştirilen depremzedeler için özel bir program düzenledi. Çocukların mutluluğu için bir tiyatro oyunu sahnelendi ve pamuk şeker stantları kuruldu. Derneğin iyilik elçilerinden Melisa Döngel, çocuklarla birlikte danslar ederken, onlarla yakından ilgilendi.
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