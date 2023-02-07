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Melisa Aslı Pamuk'un Anneannesi ve Teyzesi Enkazdan Sağ Çıkarıldı
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un anneannesi ve teyzesi enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası ailesinin Antakya'da göçük altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu. Melisa Aslı Pamuk, anneannesinin ve teyzesinin enkazdan kurtulduğunu söyledi.
Oyuncu, Twitter'dan, "Anneannemde, teyzemde kurtuldular. Çok Şükür. Allah ülkemize yardımcısı olsun" dedi.
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