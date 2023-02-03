Mehmet Günsür'ün Acı Günü

annesi Sibel Günsür’ü kaybetti. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Mehmet Günsür si’ü kaybetti.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve kasım ayından bu yana hastanede yatan Sibel Günsür önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninin aile arasında olmasını istediği için kimseye haber vermediği öğrenilen oyuncuya, Selma Ergeç ve Canan Ergüder eşlik etti.

İtalyan eşi Katerina Mongoi ile sık sık sarılarak teselli arayan Mehmet Günsür, kendisini yalnız bırakmayan dostlarından eğitim kurumlarına bağış yapmalarını istedi. Sibel Günsür, 2018 yılında hayatını kaybeden eşi Teoman Günsür’ün yanında toprağa verildi.