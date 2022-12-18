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Mehmet Dudarık Hayati Tehlikeyi Atlattı
Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, 'ayağa basma' bahanesiyle darp edilmişti ve müzisyen yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyordu. Müzisyenin son sağlık durumu hakkında arkadaşları bilgi verdi. İşte detaylar...
Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, 'ayağa basma' bahanesiyle darp edilmişti. Darp eden B.B.K. isimli kişi tutuklanmıştı.
Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren müzisyenden sevindiren haberi Piiz grubundaki arkadaşları verdi.
Grubun Instagram hesabından, "Şükürler olsun ki Mehmet hayati tehlikeyi atlattı. Ancak Ankara İbni Sina Hastanesi'nde anestezili kapalı MT çekilemediği için atak önleyici ilaç vererek karayoluyla Eskişehir'e gidiyoruz. Tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yatılı olarak decam edilecek" ifadeleri kullanıldı.
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