Mehmet Dudarık Hayati Tehlikeyi Atlattı 

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, 'ayağa basma' bahanesiyle darp edilmişti. Darp eden B.B.K. isimli kişi tutuklanmıştı.

Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren müzisyenden sevindiren haberi Piiz grubundaki arkadaşları verdi.

Grubun Instagram hesabından, "Şükürler olsun ki Mehmet hayati tehlikeyi atlattı. Ancak Ankara İbni Sina Hastanesi'nde anestezili kapalı MT çekilemediği için atak önleyici ilaç vererek karayoluyla Eskişehir'e gidiyoruz. Tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yatılı olarak decam edilecek" ifadeleri kullanıldı.