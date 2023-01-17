Mehmet Ali Erbil'den Kötü Haber

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs’ta rahatsızlandı. Ünlü komedyenin ambulansla Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kardeşi Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Bu hafta tedavisinde rutin serum haftasıydı. Onun öncesinde bir atak geçirmiş ama şimdi durumu iyi, hastaneden çıktı. Mustafa Abim gitti yanına. Kıbrıs’ta yoruldu sanırım, o yüzden böyle bir atak geçirmiş olabilir. Serumları götürüldü, orada takılacak. Şu anda herhangi bir sorun yok.”