Mbaye Diagne'den Açıklama Geldi

Spor'da forma giyen futbolcu 'nin aracını kullanan özel şoförü, iddialara göre kendisini bir mekanda saatlerce beklettiği için, hem futbolcunun aracını hem de araçtaki özel eşyalarını alarak sırra kadem basmıştı. Fatih Karagümrük'da forma giyen Mbaye Diagne 'nin aracını kullanan özel şoförü, iddialara göre kendisini bir mekanda saatlerce beklettiği için, hem futbolcunun aracını hem de araçtaki özel eşyalarını alarak sırra kadem basmıştı.

Döndüğünde aracına ve şoförüne ulaşamayan Diagne, oradaki bir ekmek fırınından yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına ise bekçiler ve polisler koşmuştu.

Mbaye Diagne, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Futbolcu, "3 Ocak 2023 tarihinde medyaya yansıyan bir özel çalışanımla ilgili haber konusunda bu açıklamayı yayınlamam gerekmiştir. İlgili kişi hakkındaki süreç yargıya intikal etmiş ve konu benim tarafından kapanmıştır" dedi.