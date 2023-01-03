Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
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Mbaye Diagne'den Açıklama Geldi
Fatih Karagümrük Spor'da forma giyen futbolcu Mbaye Diagne'nin aracını kullanan özel şoförü, sırra kadem basmıştı. Futbolcu, bir fırından yardım istemişti. Diagne'den açıklama geldi. İşte detaylar...
Fatih Karagümrük Spor'da forma giyen futbolcu Mbaye Diagne'nin aracını kullanan özel şoförü, iddialara göre kendisini bir mekanda saatlerce beklettiği için, hem futbolcunun aracını hem de araçtaki özel eşyalarını alarak sırra kadem basmıştı.
Döndüğünde aracına ve şoförüne ulaşamayan Diagne, oradaki bir ekmek fırınından yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına ise bekçiler ve polisler koşmuştu.
Mbaye Diagne, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Futbolcu, "3 Ocak 2023 tarihinde medyaya yansıyan bir özel çalışanımla ilgili haber konusunda bu açıklamayı yayınlamam gerekmiştir. İlgili kişi hakkındaki süreç yargıya intikal etmiş ve konu benim tarafından kapanmıştır" dedi.
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