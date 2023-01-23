Son Dakika
Mahsun Kırmızıgül'ü Şoke Eden Dava
3 Şubat'ta Prestij Meselesi filmiyle vizyonda olacak Mahsun Kırmızıgül'e dava açıldı. Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül'e dava açtı. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül’ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girecek.
80 milyon bütçeli filmin vizyona girmesi büyük kan kaybeden sinema salonlarına yeniden seyirciyi çekme adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Filmi dijital bir platforma satmak yerine sinemalarda halkla buluşturmayı misyonu gereği daha doğru bulan Kırmızıgül şok bir davayla karşı karşıya kaldı.
Hilmi Topaloğlu’nun eski eşinden olan büyük oğlu Volkan Topaloğlu, sanatçıya babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.
Henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta görülecek. Topaloğlu’nun son eşi Semiha Topaloğlu ve çocukları ile kardeşi Mustafa Topaloğlu ise başından beri Mahsun Kırmızıgül’e destek veriyor.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|19
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
|19
|14. Almeria
|17
|18
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6